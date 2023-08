Italia-Romania | Test Match rugby 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) Torna in campo questo weekend l’dele lo fa affrontando laa San Benedetto del Tronto. Dopo le due sconfitte contro Scozia e Irlanda, per gli azzurri di Kieran Crowley l’occasione di trovare il primo successo dele continuare la preparazione in vista della Coppa del Mondo di settembre in Francia.che dovrà fare a meno di Tommaso Menoncello, il cui infortunio subito contro l’Irlanda lo esclude dalla lista che andrà ai Mondiali. In forte dubbio per sabato anche Marco Riccioni, Stephen Varney e Paolo Odogwu, usciti non al meglio dall’Aviva Stadium. Quella contro laè una partita importante, perché al di là dei proclami della vigilia, l’obiettivo iridato dell’rimane vincere le prime due partite contro Namibia e Uruguay, ...