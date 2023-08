Italia | il ct Mancini ha dato le dimissioni!

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 agosto 2023) Come un vero e proprio fulmine a ciel sereno è arrivata da alcune ore la notizia, confermata anche dalla FIGC, delle dimissioni di Robertoda ct dell’. La vicenda ha del clamoroso per i modi ed i tempi, infatti,proprio pochi giorni fa è stato nominato responsabile di un progetto che lo mette ancor più a capo della Nazionale. Il nuovo ruolo, dunque, per poter dar nuovo slancio al mandi Roberto, che ha subito un duro colpo per la mancata qualificazione al mondiale in Qatar, si è in realtà rivelato un boomerang. Il ct, infatti, hada poche ore a sorpresa le dimissioni, per non meglio precisati motivi personali. Alla base di questa decisione però potrebbero esserci anche alcune divergenze con alcuni vertici Figc proprio relative al nuovo ...