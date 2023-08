Israele spiazzato dalla mossa palestinese di Riad

Leggi su formiche

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il dialogo in corso da tempo per trovare una normalizzazione nei rapporti tra Arabia Saudita e, tramite l’aiuto statunitense, ha avuto nei giorni scorsi una complicazione. I funzionari israeliani sono stati colti alla sprovvista dall’annuncio saudita di nominare un inviato per la Palestina che avrebbe anche il ruolo di console generale a Gerusalemme.ha reso pubblico che sarà l’ambasciatore ad Amman, Nayef al Sudairi, ad andare a ricoprire il doppio ruolo per la questionee per gli affari consolari israeliani.ha escluso domenica qualsiasi eventuale missione fisica a Gerusalemme per quello che diventerà il primo inviato saudita presso i palestinesi. Un post sui social media della sua ambasciata ha detto che sarà anche “console generale a Gerusalemme”.dice che la ...