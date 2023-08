Intercettati dai jet militari | i bombardieri russi fanno tremare la Scozia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Brividi di guerra nei cieli della. Gli effetti della guerra in Ucraina, infatti, sisentire anche nel cuore dell'Europa del nord. Jetdella Raf, l'aeronautica militare britannica, infatti, hanno intercettato duedi pattugliamento marittimo a lungo raggio a nord delle isole Shetland, in. Lo rende noto il ministero della Difesa britannico. Gli aerei sono «pronti a contrastare qualsiasi potenziale minaccia al territorio del Regno Unito», ha dichiarato il ministro delle forze armate, James Heappey. A esseresono stati iTu-142 Bear-F e Tu-142 Bear-J, utilizzati per la ricognizione e la guerra antisommergibile e denominati «Bear F» dalla Nato.