Inter | un colpo in difesa per Inzaghi? Le condizioni necessarie

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’deve ancora sciogliere il nodo Samardzic mentre per l’attacco è in arrivo Arnautovic dal Bologna. Oggi inoltre è il giorno di Carlos Augusto che ha svolto le visite mediche e a breve dovrebbe firmare. In seguito il club nerazzurro potrebbe mettere a segno un ultimoinma ad una condizione SRTRATEGIE – L’di Simonenon sa ancora se potrà contare su Lazar Samardzic che rimane una situazione in stallo: tra oggi e domani se ne saprà di più. Nel frattempo è quasi in chiusura ilin attacco, ovvero Marko Arnautovic dal Bologna mentre sulla corsia sinistra esce Robin Gosens ed entra Carlos Augusto dal Monza. In seguito l’potrebbe ancora portare a termine un altroin, dove ...

... stando a quanto riportato dalla redazione di TuttoAtalanta.com , la Juventus ha affondato il... Ragion per cui il Bayern Monaco, costretto a vendere Sommer all'visto il pagamento della ...Ecco che quindi si apre la possibilità di un addio a Correa , aspettando che arrivino offerte interessanti, sia per l', sia per il giocatore. L'argentino sta bene a Milano, ma il fantasma di un'...Gionata decisiva in casaper provare a chiudere per Samardzic: se salta il, si sceglierà la soluzione casalinga con Sensi Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono giorni delicati in casaper chiudere ...

Inter: colpo a sorpresa in difesa, Inzaghi accontentato Calcio mercato web

Completato il primo step-pre firma contratto per Carlos Augusto. Infatti l’ormai ex Monza, stamattina ha completato le visite mediche e nel pomeriggio è atteso nella sede dell’ Inter per firmare il ...Il raggiungimento di due finali di coppa con Inter e West Ham suggella la stagione della rinascita viola, che si è comunque qualificata per la Conference grazie alla penalizzazione della Juve. (ANSA) ...