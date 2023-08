Inter | se salta Samardzic la soluzione è in casa | si tratta di Sensi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Gionata decisiva inper provare a chiudere per: seil colpo, si sceglierà lalinga conCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono giorni delicati inper chiudere con. Oggi sarà la giornata decisiva sia in caso di esito positivo che negativo. Nel caso il trasferimentosse i nerazzurri avrebbero scelto di prendere una pistalinga: sidi Stefano, che rimarrebbe a Milano dopo un ottimo pre-campionato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Calciomercato, jolly Sensi sel'affare SamardzicLa dirigenza nerazzurra intanto proverà a chiudere l'arrivo di Arnautovic in attacco dopo la firma di Carlos Augusto, ma si aspettano già ...L'deve decidere se affondare il colpo per Lazar Samardzic. Il centrocampista dell'Udinese sembrava ad un passo, ma un rallentamento last minute ha complicato la trattativa quando il giocatore si ...il tappo e Lautaro bissa, prima conquistando un rigore e poi realizzandolo con freddezza. C'è ... COSA NON HA FUNZIONATO - L'continua ad essere una squadra che crea tantissimo e realizza ...

Inter, cosa fai se salta Samardzic Torna di moda Pereyra - Sportmediaset Sport Mediaset

