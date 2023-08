Inter | prossimi due arrivi inseriti in formazione? Possibilità – Sky

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’sta per accogliere due nuovi calciatori ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi potrebbe cambiare la-tipo di questa stagione? Da Sky Sport viene fornito un indizio. INDIZI – Marko Arnautovic e Carlos Augusto saranno molto probabilmente idue acquisti dell’. Entrambi hanno ottimedi inserirsi fin da subito all’no della rosa, soprattutto l’austriaco visto il bisogno di una punta. Da Sky Sport viene indicata una-tipo per le prime partite di campionato: Arnautovic sarà l’attaccante al fianco di Lautaro Martinez, il brasiliano invece il sostituto dell’inamovibile Federico Dimarco. Yann Sommer sarà sicuramente il portiere titolare, l’altro nuovo acquisto che potrebbe prendere il posto negli undici è Davide Frattesi, ...

... oltre a CR7 , infatti, può contare sull'exMarcelo Brozovic , oltre a campioni provenienti ... Mancini: 40 milioni dall'Arabia Benzema e Milinkovic - Savic neimatch su LA7 La7 proporrà - ...Che poi si sofferma anche suidue acquisti, Pellegrini e soprattutto Rovella: 'Il ... L'sta facendo bene sul mercato, il Milan ha fatto benissimo. All'inizio però vincono tutte, bisogna ...La FIGC ha annunciato che neigiorni il nuovo allenatore che guiderà l'Italia sarà ... Ecco quanti soldi, infatti, l'ex allenatore die Lazio ha perso dimettendosi da questo ruolo. ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Arnautovic all'Inter, il Napoli ... Sport Fanpage

I giallorossi hanno chiuso due acquisti. In casa biancoceleste Maximiano verso la Spagna. De Laurentiis non rinuncia alla clausola di Spalletti. Altro colpo dei nerazzurri ...L'Inter ha chiuso l'affare con il Bologna per il ritorno, a distanza di oltre 10 anni, di Marko Arnautovic. Il 34enne centravanti austriaco, secondo le ultime news di calciomercato, è atteso nelle pro ...