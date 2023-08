Inter | preso Arnautovic | sabato già a disposizione di Inzaghi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Markosarà un nuovo giocatore dell’. L’attaccante del Bologna tornerà a San Siro dove nel 2009/2010 conquistò il Triplete, anche se non giocò quasi mai. In giornata è stato chiuso l’accordo tra il club nerazzurro e quello emiliano: 8 milioni + 2 di bonus. Al giocatore un contratto biennale da 3.5 all’anno, con i nerazzurri che però usufruiranno del decreto crescita.domani arriverà a Milano, si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi mettere la firma sul nuovo contratto e sulla nuova avventura nerazzurra. Sarà già adi Simoneper la prima partita di campionato contro il Monza previstasera a San Siro. SportFace.

Da 'Gamba di legno', come lo chiamavano da ragazzino, ad erede di una fascia che ha avuto tanti campioni, come Roberto Carlos. Per Carlos Augusto,dall'in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro, è la grande occasione per emergere. L'ex Monza , noto anche come Perna de Pau, è un calciatore brasiliano che ha ...Ragion per cui il Bayern Monaco, costretto a vendere Sommer all'visto il pagamento della ... Calciomercato Juventus, clamoroso cambio tra i pali: Szczesny parte, giàil sostituto In ...... nelle ultime ore avrebbepiede l'ipotesi Union Berlino, che con un club di Serie A, l', ha appena definito l'acquisto del laterale Robin Gosens. Come risaputo la società tedesca giocherà ...

Inter, preso Carlos Augusto: operazione da 13 milioni. Gosens va all'Union Berlino Sky Sport

Il solito mercato effervescente, lungimirante e con un acume straordinario per gli affari. L'Atalanta da sempre valorizza i giovani, poi li vende a peso d'oro investendo su ricambi che il talento di G ...Non solo Taremi, piacciono anche Beto e Choupo-Moting L’Inter ha preso Carlos Augusto e ha l’intesa con l’Union Berlino per Gosens. Un’operazione molto rapida quella dei… Leggi ...