Inter-Monza | Serie A | quando si gioca? Data | calendario | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tutto è pronto per la prima giornata dellaA 2023-2024! Il massimo campionato italiano di calcio è pronto ad alzare il proprio sipario e lo farà con unadi anticipi di grande importanza. Sabato 19 agosto alle ore 20.45, per esempio, vivremo unessante, un derby che racchiuderà in sè spunti importanti. Nella scorsa stagione, infatti, i match tra nerazzurri e brianzoli hanno prodotto un rocambolesco 2-2 e una storica vittoria della squadra di mister Palladino a San Siro. Proprio lo stadio Giuseppe Meazza sarà il palcoscenico del match d’esordio, che metterà di fronte i finalisti della scorsa Champions League alla sorpresa della scorsa annata. L’ha cambiato tanto nella sessione estiva e si presenta ai nastri di partenza del campionato con la chiara ...

eliminato, Reggiana di rimonta . Salernitana - Ternana, la decide Candreva. La giornata ... Oltre a Frattesi, accasatosi da tempo all', i neroverdi avevano un'altra assenza di peso (neanche ...L'esordirà in campionato contro ilsabato 19 agosto a San Siro. .Commenta per primo L'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, l'di Simone Inzaghi affronta a Ferrara il Klubi Sportiv Egnatia, società della massima divisione ...agosto contro il...

Monza fuori dalla Coppa Italia a -6 all’Inter! D’Ambrosio non basta Inter-News.it

In entrata sono ore decisive per Gabri Veiga. Mercato Inter: L'affare Samardzic si è bloccato ma in entrata sta arrivando Carlos Augusto dal Monza così come Arnautovic: col Bologna è stato trovato ...Vittorie di misura per campani e salentini, i neroverdi hanno bisogno dei supplementari per sconfiggere il Cosenza, mentre i brianzoli cadono contro la Reggiana.