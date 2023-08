Inter-Monza | prove di formazione per Inzaghi? Spunta un’idea ? SM

(Di lunedì 14 agosto 2023)darà il via alla nuova stagione di Serie A dei nerazzurri:ragiona sulla probabileda mettere in campo.. IDEA ?è sempre più vicina: con questo match per la squadra di Simoneinizierà ufficialmente la stagione 2023/24. Si ragiona perciò sulla prima giornata di Serie A e, secondo SportMediaset, Juan Cuadrado e Davide Frattesi dovrebbero iniziare dalla panchina per entrare con il piede giusto e aiutare in corsa. Mentre il tecnico spera di avere a disposizione Francesco Acerbi, anche se è un’ipotesi complicata.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Un prezzo che l'si trova costretta a pagare, visto l'inevitabile ticchettio dell'orologio che annuncia la prima di campionato, prevista per il 19 agosto contro il. IL DESTINO DI CORREA - ...... ma da tecnico mi spiace" Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta delin Coppa Italia, ha parlato anche della cessione di Carlos Augusto all'. Di seguito le ......ll'. L'esterno ha svolto le visite mediche in giornata, e nel pomeriggio si recherà nella sede nerazzurra per la firma sul proprio contratto. Il giocatore brasiliano classe 1999 arriva dal...

Inter-Monza verso il sold out. In vendita i biglietti per il match con la Fiorentina

L'Inter continua a lavorare sull'attacco, nel giorno in cui Carlos Augusto è arrivato a Milano per visite e firma. Nel reparto avanzato il nome in pole position è quello di Marko Arnautovic, per il qu ...Si sta ultimando la cessione di Marko Arnautovic all'Inter. Nelle ultimissime ore è stata trovata la quadra dell'operazione tra il club nerazzurro e il Bologna, ed è ...