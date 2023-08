Inter-Egnatia | al centro croce e delizia | un pessimo trend dopo Salisburgo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Con il 4-2 di(qui gli highlights) il precampionato nerazzurro si conclude con una vittoria. Tuttavia la mediana conferma unpreoccupante emerso già contro il. SUFFICIENZA TIRATA – L’conclude la preparazione prestagionale con la vittoria per 4-2 contro l’, squadra della Kategoria Superiore, primo livello calcistico albanese. Una buona notizia che però rischia di essere tale solo sulla carta. Perché il parallelo andamento del mercato nerazzurro non mantiene certo elevato il livello di entusiasmo dei tifosi. E alcuni errori di troppo contro gli albanesi acuiscono questo retrogusto dolceamaro. Specie se confermano ungià evidente contro il Saliburgo. TROPPA IMPRECISIONE – Anche contro l’, ...

favorita per lo scudetto Sul web non la pensano così. Le scelte di mercato della società e le prestazioni in campo come l'ultima nell'amichevole contro l'non fanno dormire sonni ...Giroud) Fiorentina - Ofi Creta 1 - 1 (35 Kokorin, 90 Phellype) Domenica 13 agosto Milan - Novara 4 - 2 (9 Chukwueze, 14 Okafor, 31 Corti, 55 Calabria, 82 Prinelli, 88 Colombo)4 - 2 (...L'chiude il precampionato battendo per 4 - 2 gli albanesi dell'nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A. I nerazzurri sono andati sotto con una rete di Dwamena dopo 6', ...

Inter, grossi problemi di mira ma Lautaro e Barella rimontano l'Egnatia: 4-2, segna anche Stabile | Serie A Calciomercato.com

Non è passato inosservato il tuffo del capitano dell'Inter nell'amichevole contro l'Egnatia, con tanto di rigore assegnato ai nerazzurri ...Intervistato da Inter TV, Stefan de Vrij ha voluto mettere subito le cose in chiaro in vista della prossima stagione, e dopo la vittoria in rimonta per 4-2 contro l'Egnatia. LEGGI ANCHE: Mancini salut ...