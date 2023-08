INTER | ECCO ARNAUTOVIC! L'arrivo a Milano tra stasera e domani

E quattro anni e mezzo dopo,la stessa cosa. La tristezza era meno intensa rispetto a prima, ... Tutti lasciano quello che stanno facendo, ci si collega tutti, non ci sono più Juventus ,e ...Si avvicina il debutto in Serie A dell', sabato alle 20.45 in casa contro il Monza.come ci arriva la squadra di Simone ......a vendere Sommer all'visto il pagamento della clausola, si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo portiere. Venuta meno l'ipotesi Kepa, in procinto di passare al Real Madrid,che è ...

Repubblica – Inter, ecco l’ultima offerta per Arnautovic. E la verità su Sensi fcinter1908

Sono del Milan i rinforzi dall'estero più qualitativi, ma sono quelli dell'Atalanta i più cari. Il mercato continua col campionato che va già a cominciare, per la disperazione di molti tecnici, ma i ...Ultimo test amichevole pre-campionato contro la formazione albanese, brillano Lautaro e Barella ma tante difficoltà per i nerazzurri di Inzaghi ...