Inter | è il giorno di Carlos Augusto | ha firmato il contratto FOTO e VIDEO

(Di lunedì 14 agosto 2023) In casa, oggi è la giornata di, il nuovo acquisto nerazzurro che oggi sostiene le visite mediche per il suo nuovo...

... visto che il calciomercato è una landa delle incognite sino all'ultimodi trattative. ... si è pensato a Lukaku, che alla fine fatta salva la parentesi finita male con l'resterebbe ...Db Milano 12/05/2021 - campionato di calcio serie A /- Roma / foto Daniele Buffa/Image Sport ... Ognila Russia continua a uccidere persone e soprattutto bambini innocenti, magari alcuni ...'Con questa piazza fin dal primoho costruito un legame particolare'. EMPOLI - Lorenzo ...- Lautaro Martinez (vice: Nicolò Barella) Nato a Bahía Blanca il 22 agosto del 1997, è campione ...

Inter-Arnautovic, è il giorno del sì: si va verso la svolta definitiva Corriere dello Sport

L'austriaco, dopo il braccio di ferro con i felsinei e le dichiarazioni del suo agente che aveva chiesto la cessione solo qualche giorno fa, è pronto ad indossare la casacca dell'Inter. Mercato Inter, ...Inter, Inzaghi reclama un nome per la difesa. In casa nerazzurra, sono ore particolarmente intense per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, in viale della Liberazione, dopo aver fatto svolgere, ...