Inter | è fatta per Arnautovic | le cifre dell' accordo con il Bologna

L'austriaco, dopo il braccio di ferro con il club rossoblù, è pronto a indossare ancora una volta la maglia dell'dopo 13 ...Chiusa la trattativa con il Bologna per l'arrivo dell'attaccante, per lui un ritorno in nerazzurro: Arnautovic vestirà di nuovo la maglia dell'dopo l'esperienza del 2010, intesa trovata sulla base di una cifra di circa 8 milioni di euro più 2 di bonus. Atteso tra stasera e domani a Milano per svolgere le visite ...... la Juventus è pronta ad accettare la propostadal Bayern Monaco per Wojciech Szczesny che ... Ragion per cui il Bayern Monaco, costretto a vendere Sommer all'visto il pagamento della ...

Sky – Inter, è fatta per Arnautovic: giocatore atteso in città. Le cifre definitive col Bologna fcinter1908

MILANO- Marko Arnautovic sarà il prossimo attaccante dell'Inter. Il Bologna e i nerazzurri hanno trovato l'intesa definitiva per il trasferimento dell'attaccante classe 1989. L'austriaco, dopo il ...Marko Arnautovic è un giocatore dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha chiuso l'accordo con il Bologna per l'acquisto dell'attaccante che era ...