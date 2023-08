Inter | Carlos Augusto in città | visite mediche e firma

Augusto è pronto a diventare un giocatore dell'. L'esterno infatti ha svolto in giornata le visite mediche di rito prima recarsi nel pomeriggio nella sede del club per firmare il contratto ...Commenta per primo Oggi è il giorno diAugusto all'. Un affare da 15 milioni di euro per portare a Milano l'esterno del Monza, che nella rosa di Inzaghi prenderà il posto di Gosens sempre più verso l'Union Berlino e che nelle ...Commenta per primo Raffaele Palladino , allenatore del Monza , ha parlato in conferenza stampa diAugusto promesso sposo dell'. Ecco le sue parole. ADDIO - 'Io lo amo , gli voglio troppo bene perché l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato . Umanamente sono felice per lui, gli ...

