Inter | affare fatto per Gosens all'Union Berlino | i dettagli e la data delle visite mediche

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti LI RICORDI Un altro Carlos all': i brasiliani nerazzurrifatto per Carlos Augusto all', che torna così ad avere un giocatore brasiliano in rosa, il 42° ...L'ha chiuso l'con il Bologna per il ritorno, a distanza di oltre 10 anni, di Marko Arnautovic. Il 34enne austriaco è atteso nelle prossime ore in città per sottoporsi alle visite mediche di ...Ma affinché l'possa andare in porto è necessaria una cessione: non quella di Perin, che ... Ragion per cui il Bayern Monaco, costretto a vendere Sommer all'visto il pagamento della clausola,...

TMW - Si sblocca Arnautovic all'Inter, affare in chiusura: tutte le cifre dell'operazione col Bologna TUTTO mercato WEB

Milano, 14 ago. - (Adnkronos) - L'Inter ha chiuso l'affare con il Bologna per il ritorno, a distanza di oltre 10 anni, di Marko Arnautovic. Il 34enne austriaco è atteso nelle prossime ore in città per ...È in fase di chiusura l'affare che riporterà Marko Arnautovic all'Inter. L'operazione per l'attaccante austriaco dovrebbe chiudersi per una cifra pari a otto milioni più due di bonus. (ANSA) ...