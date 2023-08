Intenso controllo del territorio a Sorrento | multe e denunce

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023)del, identificazioni e azioni contro le violazioni per garantire la sicurezza: nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di, in considerazione del maggior afflusso turistico nel periodo di Ferragosto, hanno esperito un servizio straordinario didela Nerano, Massa Lubrense e. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 190 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllato 72 veicoli, di cui uno con fermo amministrativo, e contestato 9 violazioni del Codice della Strada per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per guida di motoveicolo con targa alterata, per mancata esibizione dei ...