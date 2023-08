Infuso al cardo mariano come Margot Robbie: tutti i benefici per la pelle Vanity Fair Italia

E per sfoggiare una pelle naturalmente radiosa ha preso l'abitudine di bere un (amaro) infuso al cardo mariano. Come lo sappiamo A svelare a Vogue UK la ricetta di Margot Robbie per una pelle glowy è ...Il segreto della pelle da bambola di Margot Robbie, la protagonista di Barbie, sarebbe racchiuso in una speciale tisana.