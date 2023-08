Sono almeno trenta le vittime delle intense piogge che stanno flagellando dagli ultimi tre giorni gli Stati indiani dell'Himachal Pradesh e dell'Uttarakhand. Le precipitazioni torrenziali hanno ...Vi risparmio i, le atrocità e le paure di tantissimi di vedersi mandati in guerra, anche se ... che abbia armamenti nucleari, oppure semplicemente che Cina e, non abbiano applicato alcuna ...Il Pakistan commemora l'evento il 14 agosto, l'il 15 1967 " Nel Regno Unito entra in vigore ...(1959) Steve Martin (1945) Papa Pio VII (1742) Lina Wertmuller (1928) Wim Wenders (1945)oggi ...

India: 30 morti nelle piogge monsoniche nel nordest Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW DELHI, 14 AGO - Sono almeno trenta le vittime delle intense piogge che stanno flagellando dagli ultimi tre giorni gli Stati indiani ...Domenica è crollato un tempio induista nella città di Shimla, capitale dello stato del Himachal Pradesh, nell'India settentrionale. Nel crollo sono morte ...