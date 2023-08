Incubi climatici L' eco-ansia entra anche nei sogni

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una psicologa di Santa Fe ha creato un archivio dicausati dall’angoscia climatica. C’è da dire che, per essere degli, sono piuttosto noiosi: il livello dei mari si innalza, gli alberi prendono fuoco, le spiagge vengono contaminate dai rifiuti, il professore di scienze rimprovera chi non sta attento… Intervistata da Repubblica, la psicologa spiega che esistono questi grandi traumi collettivi che determinano l’attività onirica. Ad esempio, quando era stato eletto Trump, molti pazienti sognavano di venire molestati da un uomo con le fattezze del presidente. Proust però scriveva che isono come quei restauri congetturali azzardati nei musei, in cui dopo secoli o millenni si finisce per attaccare al tronco mozzo di una statua l’arto sbagliato o una testa altrui; era un modo per semplificare ciò che Freud sosteneva ...

