Incidente stradale a Ponza | scontro tra due veicoli | cinque feriti

ad Arolo , frazione di Leggiuno , poco dopo le 18 e 30. In via Europa si sono scontrate un'auto e una moto. Due persone sono rimaste ferite tre persone : un uomo di 26 anni, una ...... oltre ai soccorritori ed ai carabinieri della stazione di Scena, in provincia di Merano, per procedere con i rilievi dell'e cercare di ricostruirne l'esatta dinamica. Per muoverti con i ...Dramma sfiorato sul Monte Cervati : un gruppo di giovani era intento a vivere un'escursione in quad, quando una ragazza, per cause da accertare, è finita fuori strada, ferendosi a causa dell'. I soccorsi Gli accompagnatori della malcapitata hanno lanciato l'allarme: a soccorrerla, il 118 che l'ha condotta presso il campo sportivo di Sanza dove ad attenderla c'era una eliambulanza ...

Roma, titolare del Kursaal di Ostia muore in un incidente sulla Colombo RomaToday

Tragico incidente stradale ad uno degli svincoli di raccordo alla superstrada Orte-Civitavecchia. Nello scontro frontale tra due auto, avvenuto poco prima della ore 20 al bivio tra ...Aveva appena preso parte ad un funerale di un parente, la ragazzina di 12 anni, che sulla strada del ritorno, è stata coinvolta in un incidente automobilistico ed è morta.