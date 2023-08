Incendio in una casa di cura di Parma | morta una paziente 62enne | altre 11 persone intossicate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una persona è, mentreundici sono rimastenell’divampato intorno alle 5.30 di lunedì nelladi Arianna, una struttura protetta per anziani e disabili psichici di. A perdere la vita nel rogo dello stabile gestito dalla cooperativa Avitas è stata una donna di 62 anni ospite della struttura. Intossicati altri dieci pazienti e un operatore sanitario, anche se nessuno di questi si trova in condizioni gravi. Sul luogo dell’sono intervenuti i mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno iniziato i primi accertamenti per ricostruire dettagliatamente la dinamica e risalire alla causa dell’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.