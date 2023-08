Incendio Hawaii | quasi 100 morti | il disastro peggiore di sempre VIDEO

E' salito a 96 vittime accertate il bilancio dell'che ha devastato l'isola di Maui, nelle: lo ha reso noto l'omonima Contea, come riporta Nbc News. .È salito a 96 vittime accertate il bilancio dell'che ha devastato l'isola di Maui, nelle: lo ha reso noto questa mattina l'omonima Contea, come riporta Nbc News . Un migliaio i dispersi. Si stima che i danni ammontino a 5,5 miliardi ...E' già stato catalogato come l'più letale della storia degli Stati Uniti. Il bilancio provvisorio è di 93 vittime e questo pone il doisastro dellenell'Olimpo dei disastri peggiori a partire dal 1918, quando 453 ...

Hawaii, quasi 100 morti e mille dispersi per gli incendi | La preghiera del Papa e il regalo di Bezos TGCOM

Sarebbero stati favoriti dalle distese d'erba che hanno preso il posto delle piantagioni di canna da zucchero e ananas ...Gli incendi boschivi, che hanno raggiunto anche i centri abitati, sono stati intanto contenuti dell’85% nell’area di Lahain, per il 60% in quella di Kula, mentre sono stati estinti a Pulehu/Kihei e Pu ...