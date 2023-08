'Fino'ultimo giorno noi non saremo tranquilli - dice - Il lavoro sta andando avanti bene, con ... Poche settimane fa c'è stato unin galleria in Liguria , cinque anni dopo quello che è ...Si stima che i danni ammontino a 5,5 miliardi di dollari, ma quelli'ecosistema sono tutti da calcolare. Si tratta dell'più letale nella storia degli Stati Uniti dal 1918, quando 453 ...... identificazioni difficili "I resti che stiamo trovando provengono da unche ha fuso il ... La tragedia dell'arcipelago tropicale è stata ricordata anche dal Papa'Angelus: "Desidero ...

Incendio all’alba in una struttura per anziani e disabili a Parma: una donna morta e undici feriti Virgilio Notizie

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5.30 in una struttura protetta per anziani e disabili psichici di Parma. Il bilancio del rogo alla 'Casa di Ariannà, ...Questa mattina poco prima delle ore tre i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono intervenuti per incendio camper in Via Ottorino Gentiloni,53 con la squadra 6A di Nomentano. L'incendio ...