«In vacanza nutriamo i nostri muscoli» | i consigli estivi di Antonella Viola per combattere la sedentarietà invernale

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Durante i mesi invernali e più in generale in tutto il periodo in cui il lavoro occupa la porzione più ampia della giornata, itendono a ridursi e indebolirsi. Ma poiché è anche dal loro benessere che dipende quello generale del nostro corpo – e non solo – è bene approfittare delle settimane dio di rallentamento dell’attività lavorativa per dedicarsi a passeggiate, nuotate, trekking o qualsiasi altro esercizio. Perquellache è caratteristica spiacevole di molti lavori. Per questo, docente di Patologia generale all’università di Padova, spiega come fare per sfruttare al meglio queste settimane. Lei che, ammette a La Stampa, «quest’anno purtroppo tra impegni di lavoro e familiari non riuscirò ad andare in ...