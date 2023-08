In Rosso | bianco e sangue blu le scene di sesso non hanno paura di essere sincere

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Attenzione, questo articolo contiene piccoli spoiler sublu Chi non ha mai visto, per curiosità o per piacere, una di quelle commedie romantiche che sono così zuccherose da farci venire il mal di denti? Quelle in cui i protagonisti passano dall’odio all’amore esempre la battuta pronta, anche quando devono condividere un solo letto! Le commedie romantiche si possono classificare in base alla qualità. Ci sono quelle di alto livello, come Il diario di Bridget Jones e Harry ti presento Sally, e quelle più leggere, chepopolato prima Hallmark e poi Netflix. Queste ultime sono caratterizzate da colori vivaci, tazze di caffè abbracciate tra le mani coperte da guanti eimbarazzanti che sfidano la vergogna in un’epoca in cui la sincerità sembra fuori ...