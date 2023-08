In moto contro un furgone | muore 39enne di Ponte San Pietro

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un uomo di 39 anni anni, Massimo Sattin diSan, è morto in un incidente sulla Sp 45 bis all’altezza di Rezzato in provincia di Brescia. Nel pomeriggio di domenica era in sella a unaBmw Gs che si è scontrata con un. Nell’impatto ilbergamasco, che stava viaggiando da Montichiari verso Salò, è stato sbalzato dallaed è finito in una scarpata dello svincolo tra la provinciale l’uscita della tangenziale sud. Un urto violentissimo che gli è costato la vita. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente del, 54 anni, anche se le sue condizioni non sono gravi. Sono intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Per consentire i rilievi e il recupero del corpo sono stati inevitabili i rallentamenti del traffico.

