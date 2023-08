In corso in Romania le Esercitazioni militari Deployex nel poligono di Babadag con proiettili veri

(Di lunedì 14 agosto 2023) Circa 250provenienti dalla Francia e dal Lussemburgo stanno partecipando da oggi fino al 18 agosto all’esercitazioneneldi. “Il movimento delle truppe e dei mezzi tecnici avverrà lunedì. Lo scopo della missioneè quello di praticare il rapido dispiegamento delle truppe e dell’equipaggiamento del gruppo di battaglia della Nato“, ha riferito il dicastero romeno alla Difesa. Inoltre, l’esercitazione ha l’obiettivo di migliorare il livello di interoperabilità delle forze all’interno del gruppo di battaglia della Nato, essendo una continuazione dell’addestramento svolto in precedenza a Cincu. Come sottolineato dal ministero della Difesa, il gruppo tattico della Nato contribuisce all’aumento della cooperazione militare dellacon i Paesi ...

Intanto lae la Moldavia sono diventate la principale base logistica e di trasporto per il ... si potrà fronteggiare la crisi alimentare ine salvare milioni di vite. 'L'accordo che un ......denunciate dalla polizia di stato di Verona poco prima del match di pallavolo tra Italia e... Dagli uffici di lungadige Galtarossa spiegano che secondo gli elementi emersi neldelle ...... che si è disputata tra Italia eall'Arena di Verona. Non hanno fatto in tempo a mettere in ... Secondo gli elementi emersi neldelle indagini era stata approntata una vera e propria ...

Volley, lieve malore per Paola Egonu accusato in spogliatoio dopo ... Open

VERONA - Volevano mettere a segno un'azione clamorosa per bloccare la partita valida per i Campionati europei di pallavolo Italia-Romania che si è svolta ieri ... Secondo gli elementi emersi nel corso ...Sette persone appartenenti a 'Ultima Generazione' sono state fermate e denunciate dalla Polizia di Verona poco prima della partita inaugurale dei Campionati europei di pallavolo femminile Italia-Roman ...