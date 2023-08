In Abruzzo la sinistra prova la maxi-ammucchiata | tutti insieme contro il centrodestra

(Di lunedì 14 agosto 2023) Pd, M5S, Azione, Italia Viva, +Europa, Verdi eitaliana al tavolo in vista delle elezioni regionali in. Trionfa l'ipocrisia, ma la mossa spacca gli elettori e fa già sorgere i primi dubbi

... Pd, Movimento 5 stelle, Azione, Italia Viva, Giovani democratici, Polis,Italiana, Psi, ... il consigliere regionale diin Comune Sandro Mariani , sempre che non decida di dare vita ...L'uomo diche, dopo avere vissuto, dando il meglio di sé, l'esaltante e irripetibile esperienza del pool, ebbe una lunga e prestigiosa carriera politica. Deputato alla Camera insino ...... della costituzione di un terzo polo civico assieme al il consigliere regionale diin ... quella che diceva 'o noi o loro' e 'nè destra, nè', sia l'unica via, quella che ha fatto ...

In Abruzzo la sinistra prova la maxi-ammucchiata: tutti insieme ... ilGiornale.it

Pd, M5S, Azione, Italia Viva, +Europa, Verdi e Sinistra italiana al tavolo in vista delle elezioni regionali in Abruzzo. Trionfa l'ipocrisia, ma la mossa spacca gli elettori e fa già sorgere i primi d ...Brutto incidente stradale per l’ex presidente del Consiglio comunale di Giulianova, Paolo Vasanella, urtato da un’auto è finito a terra riportando la frattura della ...