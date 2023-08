Il vescovo di Ventimiglia Sanremo | monsignor Antonio Suetta | attacca il «tifo da stadio» ai funerali di Michela Murgia – Il video

(Di lunedì 14 agosto 2023) Aldi, non è piaciuto quel che è successo alla fine del funerale dinella Chiesa degli Artisti a Roma. In unsu YouTube dinews, ildice di aver ricevuto diverse segnalazioni da persone che gli hanno comunicato «la loro sofferenza» davanti a quelle immagini «dada».dice: «In chiesa, conclusa la celebrazione delle esequie e ancora in un contesto liturgico e di un luogo sacro, è stata data la parola a persone che esprimono convinzioni e pensieri difformi dalla dottrina cattolica e lo hanno fatto in modo anche, a mio parere, un poco sguaiato, suscitando una serie di ...

Aldie Sanremo, Antonio Suetta, non è piaciuto quel che è successo alla fine del funerale di Michela Murgia nella Chiesa degli Artisti a Roma. In un video su YouTube di Sanremonews , ...In un video pubblicato in rete, ildella diocesi die Sanremo, Antonio Suetta , ha espresso tutte le proprie perplessità sui funerali di Michela Murgia , celebrati sabato scorso - ...Così ildella Diocesi Sanremo -Monsignor Antonio Suetta interviene, in un video su youtube, criticando le modalità di celebrazione dei funerali della scrittrice Michela Murgia.

Il vescovo di Ventimiglia Sanremo, monsignor Antonio Suetta contro ... La Stampa

'Pensieri difformi dalla dottrina cattolica' e un 'tifo da stadio' ritenuto eccessivo. Anzi, 'improprio' per un luogo sacro. In un video pubblicato in rete, il vescovo della diocesi di Ventimiglia e S ..."Molte persone mi hanno comunicato la loro sofferenza a cui unisco anche la mia, nel vedere che in chiesa, conclusa la celebrazione delle esequie e ancora in un contesto liturgico e di un luogo sacro, ...