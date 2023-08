Il vescovo di Ventimiglia Sanremo ha fatto un video-commento contro i funerali di Michela Murgia

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ildi, monsignor Antonio Suetta, ha postato questa mattina su Youtube undi, duro e fermo, aidella scrittrice. E ha anche disattivato i commenti, probabilmente ipotizzando il polverone che avrebbe suscitato. «Molte persone mi hanno comunicato la loro sofferenza a cui unisco anche la mia, nel vedere che in chiesa, conclusa la celebrazione delle esequie e ancora in un contesto liturgico e di un luogo sacro, è stata data la parola a persone che esprimono convinzioni e pensieri difformi dalla dottrina cattolica e lo hannoin modo anche, a mio parere, un poco sguaiato, suscitando una serie di applausi quasi come tifo da stadio e atteggiamento da festa, che mi pare ...