Il successo “laterale” di Barbie

Leggi su zon

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ildi “”, film che ha reso Greta Gerwing la prima regista donna nella storia del cinema a sfondare il muro del miliardo di dollari al botteghino, non si esaurisce ad un aspetto meramente economico, che pure ha fatto bene alle sale di tutto il mondo perennemente in agonia. In quasi un mese di programmazione, il live-action con Margot Robbie nei panni dell’iconica e biondissima bambola Mattel, si è rivelato anche campione di viralità, in grado di dettare tendenze. Prova ne sia, tra le altre, che in queste settimane le ricerche relative ai nomi “” e “Ken”, che nella pellicola ha le fattezze di Ryan Gosling, hanno subito un incremento rispettivamente del 603% e del 293%. Ciò significa che molti futuri genitori, tra gli utenti del sito dedicato Nameberry, stanno prendendo in considerazione i nomi della coppia più ...