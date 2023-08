Mentre noi siamo dotati di novemila papille gustative, il cane ne ha solo 1700. Gli interessa capire se un cibo è buono, ma parte avvantaggiato: l'olfatto, molto più sviluppato ed efficacenostro, gli dà questa informazione prima di ...... non è mai esistita una vera indagine , neldi una indagine condotta in modo tale da ... Se ci fosse stata una vera indagine - come quella condotta nei confronticonsigliere della Campagna ...... cuore della valle, verranno presentati menu speciali firmati dagli chef più significativi...solo l'intera produzione casearia della regione ma la ricchezza gastronomica della Valle Aurina in...

Il senso del gusto Fido ne ha poco LA NAZIONE

L'edizione numero 71 della Contesa del Secchio si è conclusa con la vittoria della Contrada San Martino. Proteste, safety e cordone umano hanno caratterizzato la manifestazione, che è stata portata a ...Il Comune di Calci, in collaborazione con la Prefettura di Pisa, adotterà provvedimenti di sicurezza per le giornate del 15, 20 e 27 agosto, come senso unico, presidi sanitari, unità cinofile e forze ...