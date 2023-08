Il salario minimo e la dialettica che serve tra governo e opposizione

(Di lunedì 14 agosto 2023) C’è del merito nel confronto fra Giorgia Meloni e le opposizioni sule c’è anche del metodo. Non sufficientemente sottolineato, il merito, vale a dire, stabilire per legge che tutti coloro che (circa 4 milioni di persone) svolgono un lavoro dipendente debbono ricevere come9 euro l’ora è molto importante. Non significa affatto che nella contrattazione collettiva i sindacati non potranno chiedere di più né, meno che mai, coloro che già ottengono di più verranno retrocessi. Certo, 9 euro l’ora non è quelricco che chiede Fassino sventolando il cedolino (ricco) della sua indennità, ma porrebbe i lavoratori italiani più vicini ai lavoratori di 22 su 27 Stati membri dell’Unione europea. Sul punto mi affido alla creatività del Cnel e del suo presidente Renato Brunetta che ricordo apprezzato ...

'In merito alle pretestuose polemiche sul: cosa non piace a Giuseppe Conte della decisione del governo Meloni di affidare al CNEL la redazione di una proposta condivisa per i salari ...Lo afferma il responsabile economia di Sinistra italiana, Giovanni Paglia, che prosegue dicendo che "quindi, ilè l'unico modo per impedire i salari da fame". "Sarebbe davvero ora che ...100mila firme già arrivate in poche ore per la petizione sulsubito. A fornire il dato è il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in un video pubblicato sui social, con riferimento alla raccolta ...

Le due grandi piazze radunatesi in questo 2023 non sono state convocate da partiti in campagne elettorali. Non sono state manifestazioni sul salario minimo o sulla crisi climatica. Non sono stati memo ...Il primo passo del piano del governo per arrivare a una proposta condivisa sul salario minimo in 60 giorni è la firma della Convenzione tra il ministero del Lavoro e il Cnel, che traccerà la road map ...