Il rublo sprofonda ai minimi da 17 mesi | riunione d’emergenza domani per la Banca centrale russa Ecco cosa sta succedendo

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Segnali di allarme per le finanze pubbliche russe. Nella giornata di oggi, lunedì 14 agosto, ilè caduto aida 17, poco dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina: il tasso di cambio della moneta nazionalecon il dollaro ha superato la soglia psicologica di quota 100. Sulle prime ladi Mosca ha ha ostentato freddezza, facendo sapere di non percepire «alcuna minaccia alla stabilità finanziaria» a causa del deprezzamento del. Ma nel pomeriggio è arrivata il cambio di rotta:15 agosto si terrà infatti unastraordinaria del Consiglia di amministrazione dellaper valutare la situazione e gli interventi necessari. Sul tavolo, in particolare, sembra esserci ...