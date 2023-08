Il risveglio dell’Etna | eruzione dal cratere di Sud-Est

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’Etna si è risvegliato. Nuova attività stromboliana aldi Sud-Est. A registrarlo, a partire dalle 18.40 di ieri sera, è l’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nuova attività stromboliana daldi Sud-Est. La nube eruttiva si disperde in direzione Sud La nube eruttiva si disperde in direzione sud. Dal punto di vista sismico, dalle 18 di ieri l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un repentino incremento ed ha raggiunto, dopo circa venti minuti, il livello dei valori alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato al di sotto deldi Sud-Estad una quota di circa 2800 metri sopra il livello del mare. In concomitanza dell’incremento del tremore si è registrato l’inizio di un’attività infrasonica ...