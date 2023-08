Il ranking Atp di tennis si colora di azzurro | oltre a Sinner sesto avanza Musetti 18esimo

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il primo Masters1000 della carriera consente a Jannikdi attestarsi alposto nelAtp, superando Casper Ruud, che perde due posizioni ed è ora settimo e Andrey Rublev, scivolato in ottava posizione. L’altoatesino è ora al quarto posto nella "Race" verso le Atp Finals di Torino. La bella corsa di Alex De Minaur in Canda consente, invece, all’australiano di posizionarsi a ridosso...

... questi sarebbero i primi quattro tennisti che si aggiudicherebbero il pass per le NittoFinals ... Il secondo italiano della Race, come nel caso del, è Lorenzo Musetti. Ricopre la posizione ...L'altoatesino è diventato anche numero 4 nella "Race" verso le Finals di Torino. ROMA - Il primo Masters1000 della carriera consente a Jannik Sinner di attestarsi al sesto posto nel, superando Casper Ruud, che perde due posizioni ed è ora settimo e Andrey Rublev, scivolato in ottava posizione. L'altoatesino è ora al quarto posto nella "Race" verso leFinals di ...Jannik Sinner sale al sesto posto neldi oggi, lunedì 14 agosto 2023, guadagnando due posizioni dopo la vittoria nel torneo Masters 1000 di Toronto. L'azzurro, che domani compie 22 anni, sale a 4.725 punti nella classifica ...

Ranking Atp, Jannik Sinner continua la scalata: è n° 6 del mondo! Eurosport IT

Guadagna un posto Lorenzo Musetti. Best ranking per Arnaldi, Nardi e Gigante. Esce dalla top 100 Carreno Busta ...A Toronto cambiano le carte in tavola per quanto riguarda il discorso Race. In Canada, Jannik Sinner batte Alex De Minaur in finale per assicurarsi il primo titolo Atp 1000 della sua carriera. Non ...