Il principe William | che negli Stati Uniti è più amato del fratello «americano» Harry

(Di lunedì 14 agosto 2023) L'erede al trono britannico guida una mini classifica in cui compaiono quindici personalità di spicco della scena internazionale, e ha surclassato tutti, dal padre Carlo III al Presidente Joe Biden. Il duca di Sussex non compare nemmeno, né tantomeno la moglie Meghan. Dopo l'uscita di Spare, del resto, la simpatia nei loro confronti è crollata

