Il ponte di Genova 5 anni dopo. La sentenza non prima del 2024

Leggi su agi

(Di lunedì 14 agosto 2023) AGI - Sono stati quasi 170 i testimoni dell'accusa sentiti in 84 udienze calendarizzate in poco meno di un anno, ma lasul processo per il crollo diMorandi non arriveràdel. Il procedimento, cinqueil disastro, è quasi arrivato al giro di boa e a settembre, in aula, è previsto l'avvio degli esami degli imputati. Sono solo una ventina su 58 quelli che si sottoporranno alle domande: tra questi anche l'ex ad di Aspi, GiovCastellucci. Alcuni rilasceranno solo spontanee dichiarazioni.di che sarà la volta dei testimoni delle difese. Nel frattempo, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 47 persone nel filone bis di inchiesta sulle autostrade liguri, natoil crollo. Aspi e Spea, le ...