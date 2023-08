Il petrolio è in calo a New York a 81 | 96 dollari

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono l'1,49% a 81,96 dollari al barile. .... il Nasdaq, nel 2023, non aveva mai chiuso inper due settimane di fila. In questo momento, i ... IlWti al Nymex perde l'1,13% a 82,25 dollari al barile. AAA - Pca 14 - 08 - 23 14:43:14 (...Ad Amsterdm balza Philips dopo l'annuncio dell'acquisizione del 15% da parte di Exor. Euro resta sotto 1,1 dollari, rublo in. Giù il(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono in rialzo le Borse europee dopo un avvio debole con i timori per il settore immobiliare in Cina. A Piazza Affari è in rialzo il FTSE MIB (dal - 0,...

Petrolio in calo, Wti perde l'1% a 82,4 dollari al barile Agenzia ANSA

Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,49% a 81,96 dollari al barile.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 ago - I future sono piatti a Wall Street, in una giornata che si presenta priva di dati macroeconomici e di trimestrali di rilievo. Sara', comunque, una s ...