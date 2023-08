Stiamo parlando di Lawrence d'Arabia (1888 - 1935), all'anagrafe Thomas Edward Lawrence, poliedrica figura di agente, archeologo, condottiero, soldato e scrittore il cuiè legato ...E il primosulla lista è proprio quello di Spalletti, fresco campione d'Italia con il Napoli di Osimhen. Secondo alcune indiscrezioni nelle prossime ore potrebbe esserci una grandissima ...... un ritmo che scorre come l'acqua d'un fiume all'interno del suo letto, c'è un sensodella ...che sto descrivendo è una meditazione nata dalle letture e dagli insegnamenti di un autore di...

Il nome segreto di Roma, ecco qual era il vero nome della città e perché veniva tenuto nascosto ilmessaggero.it

Un grande ex allenatore di Juventus e Roma svela il suo segreto: ecco per quale motivo i tifosi lo amano ancora.Festa grande per i 103 anni di Walter Visentin, «Vicentino di nome e di fatto» dice lui. I suoi ricordi sono lucidissimi: «Il segreto sta in quattro verbi: guarda, osserva, scruta, deduci. Io ancora ...