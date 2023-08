Il No vax che si scaglia con l’auto contro il barista perché si è vaccinato – Il video

(Di lunedì 14 agosto 2023) Lo ha accusato di essere. E per questo ha cercato di ucciderlo. Sfondando con la sua automobile il bar della vittima. Un uomo di 45 anni è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. La vittima si chiama Roberto Barbetta e il tutto è accaduto a Rodello in provincia di Cuneo. Lui è il compagno della titolare de “La Taranto” in piazza Vittoria. La vicenda risale allo scorso 29 luglio. Ilstava rinforzando la copertura del dehor con delle fascette. Il 45enne gli si è avvicinato e ha cominciato a discutere. Le immagini di quello che è successo il 29 luglio scorso sono diventate virali. Il filmato Nelsi vede prima Barbetta che schivadi colore grigio che passa di fronte alla recinzione. Poi afferra un posacenere, si avvicina alla macchina e la ...

Mi ha dettoero un pezzo di m per averlo fatto. Poi ha cercato di mettermi le mani addosso. Io I'ho buttato fuori dal locale, poi ha cercato di tornare e l'ho bloccato". A quel punto era stato ...

Lo scorso 29 luglio un locale di Rodello – in provincia di Cuneo – è stato centrato pericolosamente da una macchina che viaggiava spedita verso l'edificio. Alla guida un uomo italiano residente a Mont ...