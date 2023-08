Il “mare” in centro città? È possibile e Parigi è solo l’ultimo esempio

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo secoli di esilio causato dalla sua infamante reputazione, la Senna asi risveglia in occasione delle imminenti Olimpiadi estive del 2024. L’atteso evento sportivo ha previsto che tre discipline olimpiche e paralimpiche – triathlon, maratona di nuoto e paratriathlon – avranno luogo sulle acque del fiume d’Oltralpe. La sindaca Anne Hidalgo ha addirittura annunciato una grande novità: tre sezioni del corso d’acqua verranno riabilitate per diventare aree balneabili, accessibili dal molo e fruibili dal pubblico a partire dall’estate del 2025. Una rinnovata vita per la Senna, un segno di progresso e inclusione per la capitale francese. La Senna di, un fiume nuovo per le Olimpiadi del 2024 l progetto di rigenerazione fluviale diè stato un grande successo e ha permesso aini di godere di nuove ...