(Di lunedì 14 agosto 2023) Per ragionare di salario minimo: in Italia c'è un altissimo livello di copertura della contrattazione collettiva, però i lavoratori privati con un contratto scaduto al 30 giugno 2023 sono 7.732.902, il 56% del totale. Con settori chiave affetti da una grave debolezza sindacale

...30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:20 - Via dei matti n°0 20:50 - Un posto al sole 21:20 - La...05 - L'ultimo Apache 02:40 - Diabolicamente tua 04:10 - Stanlio e Ollio - Un nuovo04:35 - ...E nel Piano, a mio avviso, è presente unconcetto di base, vale a dire l'integrazione tra territorio e ospedale, che è di fondamentale importanza rendere stabile ed efficiente ". Sempre per ...Il giallo di via Poma è un maledettoperch caso raro rientra, nel suo sviluppo, in ... Vanacore e sua moglie, che di pulizie del genere fanno addirittura mestiereingenuità, nel caso, ...

Il grande imbroglio dei contratti pirata L'HuffPost

Per ragionare di salario minimo. In Italia c'è un altissimo livello di copertura della contrattazione collettiva, però i lavoratori privati con un contratto ...La revisione del Pnrr targata Meloni-Fitto ridimensiona il numero delle strutture capaci di curare gli italiani vicino a casa. Che rischiano comunque di ...