(Di lunedì 14 agosto 2023) Per bloccare una riforma che si sta discutendo nell'Unione Europea e che non piace per niente ai conservatori al potere in Polonia

Dall'inizio della guerra in Ucraina la Polonia ha acquisito un peso geopolitico crescente in Europa e il posizionamento fortemente atlantista delguidato dal premier conservatore Mateusz Morawiecki, ha messo in secondo piano i dossier più spinosi aperti con l'Unione europea. Oltre alla disputa sullo Stato di diritto, l'altro ...Il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak , ha annunciato l'intenzione deldi acquistare 22 elicotteri multiruolo AW - 101 di Leonardo. L'annuncio segue una serie di acquisizioni recenti da parte della ...... il nuovo porto di mareappena completato 1935 " Disastro di Molare: un'esondazione del ... ildella Germania Est fa erigere il Muro di Berlino 1968 " Alekos Panagulis attenta alla vita ...

Il governo polacco vuole organizzare un referendum sui migranti Il Post

Annuncio del premier in vista delle elezioni: «Volete migliaia di illegali». Sul tavolo l’intesa Ue di giugno ...Dall'inizio della guerra in Ucraina la Polonia ha acquisito un peso geopolitico crescente in Europa e il posizionamento fortemente atlantista del governo polacco guidato dal premier conservatore ...