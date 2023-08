Il gas chiude in calo a 34 | 43 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 14 agosto 2023) MILANO – Chiusura inper il gas naturale al Ttf di. I contratti future sul mese di settembre hanno ceduto il 2,45% a 34,43al MWh. Intanto ha chiuso in rialzo Piazza Affari alla vigilia della chiusura festiva per il ferragosto, tra scambi al lumicino per 1,42 miliardi didi controvalore. L’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,57% a 238.435 punti, con il differenziale tra Btp e Bund decennali in rialzo a 164 punti secchi, contro i 162,65 punti segnati in chiusura venerdì scorso. In progresso di 2,8 punti al 4,27% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco è salito di 1,2 punti al 2,63%. Brillante Mps (+6,32%), che ha guidato la nuova riscossa delle banche dopo il flop dello scorso 8 agosto, su ipotesi di modifiche al decreto omnibus che contiene la tassa sugli extraprofitti bancari. In ...