Il crollo del Morandi

A cinque anni dalla strageponte Morandi , sono terminati i lavori di ristrutturazione di una delle case di via Porro, dove vivevano le persone sfollate dopo ilviadotto autostradale. Le palazzine che sono state risparmiate dall'abbattimento durante la realizzazionenuovo ponte, ormai espropriate ai vecchi proprietari , saranno destinate a ...Il 14 agosto 2018, alle 11.36, un boato squarcia la citta' di Genova: e' ilviadotto Polcevera della A10, noto come ponte Morandi. Il cedimento causa la morte di 43 persone, il ferimento di altre 11 e 566 si ritrovano senza casa. L'immaginecamion fermo a un ...Sono stati quasi 170 i testimoni dell'accusa sentiti in 84 udienze calendarizzate in poco meno di un anno, ma la sentenza sul processo per ildi Ponte Morandi non arriverà prima2024. Il ...

Il 14 agosto 2018, alle 11.36, un boato squarcia la citta' di Genova: e' il crollo del viadotto Polcevera della A10, noto come ponte Morandi.(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - Sono state le emozioni a dominare il concerto per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, nel quinto anniversario della tragedia del 14 agosto 2018, che si è te ...