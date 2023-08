Il complesso rapporto di Michela Murgia con la Chiesa cattolica e la fede

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Funerale politico. Ma prima e più ancora che tale quello diè stato un funerale religioso. E lo è stato per sua stessa volontà. Sabato pomeriggio, infatti, nella basilica romana di Santa Maria in Montesanto sono state celebrate le esequie cristiane di chi si è sempre professata credente e, pur critica verso una«strutturalmente patriarcale», se ne è sentita parte integrante fino alla fine. Era convinta, e questa consapevolezza s’era rafforzata nel tempo, che si dovesse restare nellaper operare dall’interno il cambiamento, non già sparare a zero contro di essa dalla facile posizione di fuoriuscita. Ecco perché sono sembrati una stonatura i tre discorsi di Roberto Saviano, Lella Costa – la migliore, in ogni caso, e la meno citata sui media –, Chiara Valerio davanti ...