Il caro vacanze in Italia | anche il 248% in più dell' Albania

In Italia i servizi turistici costano fino al 248% in più rispetto alle località balneari dell'Albania. Lo afferma Consumerismo No Profit, che ha messo oggi a confronto prezzi e tariffe delle ...Al ritorno dalleestive gli italiani si ritroveranno ad affrontare una stangata d'autunno in media pari a +1. Piùanche spostarsi in auto : considerati i prezzi medi mensili dei ...Al ritorno dalleestive gli italiani si ritroveranno ad affrontare una stangata d'autunno in media pari a +1. Piùanche spostarsi in auto : considerati i prezzi medi mensili dei ...

Caro vacanze, anche i calabresi scelgono l'Albania Quotidiano del Sud

In Italia i servizi turistici costano fino al 248% in più rispetto alle località balneari dell'Albania. Lo afferma Consumerismo No Profit, che ha messo oggi a confronto prezzi e tariffe delle principa ...Secondo la presidente di Adoc, "al netto della benzina, se ci mettiamo il parcheggio, il lettino, la bibita, un gelato, il caffè e un panino, siamo 100 euro minimo per una famiglia di 4 persone". Al ...