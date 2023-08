Il bene dell’Inter venga prima di tutto | basta figuracce | errori e intoppi

Leggi su inter-news

(Di lunedì 14 agosto 2023) Gli ultimi giorni, in campo e fuori, hanno visto l’Inter essere al centro dell’attenzione e non in maniera positiva. Fra prestazioni rivedibili, situazioni grottesche come la trattativa Samardzic, obiettivi sfumati sul mercato e ripieghi non di primo livello la sensazione è che qualcosa di grosso non stia girando per il verso giusto. E va evitato. L’ORA DELLA VERITÀ – Il tempo degli scherzi, degli esperimenti, dei tentativi e dei buoni propositi a parole è finito. Da adesso bisogna fare sul serio, e bisogna sopratfarein campo. L’Inter non è certo nel suo momento migliore del 2023, arriva all’esordio in Serie A con tantissimi punti interrogativi che l’amichevole di ieri – seppur vinta 4-2 con l’Egnatia – non ha certo risolto. Vero che il primo avversario, il Monza sabato alle 20.45 al Meazza, ha poi a sua volta perso però in Coppa Italia ...